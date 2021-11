En Silacayoapam Oaxaca, fue recibido el Dip. Armando Contreras Castillo por autoridades en funciones y electas

-Decenas de integrantes de distintos comités de todo el municipio, manifestaron su disposición de trabajar conjuntamente con el legislador.

Redacción/TVBUS

Oaxaca, Oaxaca.- Mostraron su interés en apoyar la reforma eléctrica porque será en beneficio de todos los mexicanos, al regresar el control del mercado de la Luz eléctrica y podrá así bajar el precio de los recibos de los usuarios.

También están de acuerdo con la aplicación de la ley para la revocación de mandato dado que será el antecedente más importante para que los próximos presidentes de la República puedan atender al pueblo y cumplir con sus promesas de campaña, de no ser así, a los tres años corre el peligro de regresar a su casa porque con esta ley “el pueblo pone y el pueblo quita”.

Solicitaron al Diputado que auxilie a las autoridades para lograr la rehabilitación del la carretera que se encuentra en estado deplorable, de igual manera la construcción de una amplia clínica de salud porque prácticamente los más de seis mil habitantes están sin atención para su salud.

El legislador se comprometió a trabajar de manera institucional con las autoridades y puso a su disposición todas sus capacidades y su vocación de servicio para el bien común. Informó asimismo, que ante el proceso de elección de gobernador que ya está en marcha, participa para lograr la candidatura de MORENA, los asambleístas acordaron apoyarlo en la encuesta y terminaron coreando “si te preguntan por un MORENO, Armando Contreras es el bueno”.

