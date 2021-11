Desde la mesa Directiva buscará Mariana Benítez sumar y construir para lograr Leyes que ayuden a Oaxaca

-Reconoció el trabajo de la Legislatura Pasada, sin embargo dijo que en algunas habrá que darles continuidad sobre todo en la agenda enfocada hacia las mujeres para hacerles valer sus derechos.

Alex Morales

Oaxaca de Juarez, Oaxaca- La Diputada Mariana Benítez Tiburcio nueva Presidenta de la mesa Directiva del Congreso del Estado en la LXV Legislatura, en entrevista para TVBUS sobre estos nuevos proyectos, que caerán bajo su responsabilidad en las decisiones de los Diputados de esta nueva fracción en beneficio de Oaxaca.

Conciente de esta responsabilidad, la Legisladora originaria del Istmo, buscará a través de la mesa Directiva sumar y construir, pues dijo estar consiente de lo que representa Morena en el Congreso al ser el grupo mayoritario, sin embargo comentó que por el bien del Estado buscará sumar y construir con su experiencia en las decisiones parlamentarias a base de concensos para lograr Leyes y Reformas que ayuden a Oaxaca.

Reconoció el trabajo de la pasada Legislatura en agendas enfocadas hacia las mujeres, sin embargo externó que habrá que darle continuidad en algunas de las iniciativas para hacerlas Ley y poder hacer valer los derechos de las mujeres Oaxaqueñas esperando que esta Legislatura le responda.

Sobre el cambio de Gobierno en el próximo año, destacó Mariana Benítez pese a que haya probabilidades de que Gobierne un partido diferente al PRI, dijo que no tiene que haber ninguna diferencia pues explicó que de manera institucional se seguirá colaborando con el próximo o próxima Gobernador del Estado y es que reiteró que aún algunas fracciones de otros partidos, se niegan a sumarse al proyecto de Oaxaca, dijo que desde el PRI seguirá teniendo una interlocución respetuosa sin dejar de lado las críticas hacia las decisiones, que podrían dañar el desarrollo de Oaxaca.

