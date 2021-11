Se suma Oswaldo Jarquín como precandidato de Morena en busca de gubernatura de Oaxaca

-Son nueve los que hasta el momento integran la lista para el proceso interno del partido y son integrantes del partido Morena, Verde Ecologista y Partido del Trabajo



Redacción TvBus



Oaxaca de Juárez, Oax. El presidente de Oaxaca de Juárez, Oswaldo García Jarquín, también se inscribió como aspirante como aspirante de Morena a la gubernatura de Oaxaca, con lo que suman nueve los interesados en busca de encabezar la coalición Morena-PVEM-PT en la contienda electoral del 2022.



El edil de Morena, quien durante el proceso electoral 2021 perdió la contienda interna de Morena para ser el candidato por la capital del estado y buscar la reelección, anunció su registro en redes sociales.



“Estamos haciendo valer nuestro legítimo derecho, con el respaldo de mujeres y hombres que han seguido nuestra trayectoria”, presumen en su publicación de este viernes.



García Jarquín, quien suma inconformidades ciudadanas por su desempeño, justifica su inscripción en que por varios años ha trabajado a favor de los oaxaqueños.



“Tengo la experiencia de haber gobernado el municipio más grande e importante de la entidad: Oaxaca de Juárez”, agregó en su anuncio.

