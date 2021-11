Respalda Jenner Bautista a Salomón Jara en busca de candidatura de Morena

-Señaló que es la mejor opción para Oaxaca

Jorge Acevedo

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- Jenner Bautista y el Senador Suplente Adolfo Gómez, felicitaron al Senador Salomón Jara Cruz por haberse registrado como precandidata de Morena al Gobierno de Oaxaca, ambos dijeron que el oriundo de San Melchor Betaza es la mejor opción para gobernar un estado como el de Oaxaca.

Jenner Bautista comentó que con Salomón Jara la cuarta transformación avanzará con paso firme y se afianzará en el estado, lo cual servirá para sacar a la entidad del rezago en el que se encuentra y en el que lamentablemente otros gobiernos lo dejaron, a pesar de las riquezas que tiene Oaxaca.

Esto lo dijo en una reunión que tuvieron con el Senador y aspirante a la candidatura de Morena al Gobierno de Oaxaca, en dónde Jenner Bautista se comprometió a trabajar de manera ardua, ya que considera que Salomón Jara conoce los 570 municipios de la entidad y siempre ha trabajado y respaldado al Presidente de México Andrés Manuel López Obrador.

Así lo publicó en su cuenta de twitter: “Hoy saludé a mi amigo el senador @salomonj, quién hace unos días se registró como aspirante a candidato para la gubernatura de nuestro estado y a mi gran amigo el senador suplente Lic. Adolfo Gómez. La 4T avanza con paso firme en Oaxaca. #UnOaxaqueñoParaOaxaca #YoConfíoEnSalomón”

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario