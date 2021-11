Reporta Cruz Ámbar Tuxtepec alrededor de 6 accidentes diarios, la mayoría de motociclistas

-Pidieron a los motociclistas tomar todas las medidas necesarias al momento de un servicio



Dora Timoteo



Tuxtepec, Oaxaca.- Durante el año pasado, las autoridades municipales en coordinación con tránsito del estado, implementaron en el municipio de Tuxtepec campañas para evitar accidentes en donde el alcohol estuviera relacionado, sin embargo, una vez más los cuerpos de primeros auxilios reportan alrededor de 6 accidentes diarios, la mayoría de motociclistas.



El Subdelegado Municipal de Cruz Ámbar Rafael Córdova dio a conocer que últimamente atienden alrededor de 6 accidentes diarios, y los cuales se presentan más los fines de semana, principalmente el jueves, viernes, sábados y domingos, además de que se presentan sobre la noche y madrugada.



Agregó que en la mayoría son motociclistas que no usan el casco y no toman las precauciones necesarias al momento de manejar, aunado a que ingieren bebidas alcohólicas, además de que no respeten los límites de velocidad.



Explicó que en un porcentaje de los servicios que atienden un 70% son de vialidad y en donde está relacionado un motociclista, y el otro 30% es de otros servicios, por lo que recomendó a la población a que en próximos días que suelen aumentar las fiestas y celebraciones navideñas, tomen en cuenta las recomendaciones, para evitar accidentes y sobre todo defunciones.

Al momento, solo están con una unidad debido a que la otra unidad está en mantenimiento y para poder solventar los gastos de estas reparaciones, están realizando una rifa de una bicicleta, por lo que aprovechó a pedirle a la población que adquieran los boletos y con esto logren contar con otra unidad más para las diversas emergencias que se presentan.

