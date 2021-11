Reconoce IEEPO aportaciones de especialistas en Seminario Internacional

-En el segundo día de actividades, el director general, Francisco Ángel Villarreal señaló que se generan espacios de diálogo colectivo.

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax., 11 de noviembre de 2021.- Con reflexiones en torno al rol de la escuela, la transformación educativa, la relación escuela-sociedad, las formas afectivas en los procesos de aprendizaje, la educación indígena y los efectos de la pandemia por COVID-19, entre otros temas, continuó el segundo día de actividades del Seminario Internacional “La Educación en México, América Latina y el Caribe”, organizado por el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), y que concluirá este viernes.

En el marco de las mesas de trabajo, el director general, Francisco Ángel Villarreal -quien estuvo presente en las ponencias- hizo un reconocimiento a los especialistas por las relevantes aportaciones que realizaron en este foro y que coadyuvan a generar espacios de diálogo colectivo y a construir puentes entre países para avanzar a un destino mejor en materia educativa.

En el primer bloque, el maestro en antropología lingüística, Ernesto Díaz-Couder Cabral, asesor y autor del atlas sociolingüístico de los pueblos indígenas de América Latina publicado por la UNICEF, moderó la mesa de trabajos que contó con la participación del investigador Emilio Tenti Fanfani, de Argentina y el doctor en Ciencias, Tomás Milkos, psicoanalista y desarrollador de proyectos de planeación, prospectiva estratégica y cambio climático, así como el doctor Germán Escorcia, director de innovación en virtual educa en Colombia.

Los especialistas coincidieron en que el mundo está cambiando a tal velocidad que la educación es lo único que nos puede hacer de ella una solución; además de exponer sus experiencias respecto a resignificar el rol de la escuela, del docente y los retos de la transformación educativa.

En la segunda mesa de trabajo intervinieron el doctor en Ciencias Sociales, Carlos Haefner, de Chile, el doctor Luis Enrique López de Perú y el doctor Pedro Flores Crespo de México, con la moderación del maestro Juan Antonio Martínez González, investigador del Instituto de Ingeniería de la Universidad Autónoma de México (UNAM), quienes hablaron de la educación indígena, la cultura y la vocación magisterial.

Las conferencias vespertinas del Seminario Internacional “La Educación en México, América Latina y el Caribe” estuvieron a cargo de del doctor Jorge Alberto Solís Quispe de Perú; el doctor José Ángel Pescador, de México y la parlamentaria de Ecuador, María Fernanda Gualotuña Valencia. Las actividades que concluirán este viernes 12, pueden seguirse a través de la página de Facebook del IEEPO, https://www.facebook.com/IEEPOGobOax/.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario