Recomienda SSO privilegiar las compras en línea y aplicar las medidas contra el COVID-19, durante el “Buen Fin 2021”

-Reportan 41 casos nuevos, siete defunciones y 274 activos

-La red médica en Oaxaca reporta 27.8% de ocupación, con un total de 121 hospitalizados

Oaxaca de Juárez, Oax. 11 de noviembre de 2021.- Los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), hacen un llamado a empresarios, comerciantes y población en general, a respetar las medidas sanitarias contra el COVID-19 y no exponerse a multitudes durante la iniciativa comercial del “Buen Fin 2021”, con el objetivo de evitar el incremento de casos en la entidad.

La institución exhortó a optar por la modalidad de compra en línea y reducir la exposición a zonas que podrían representar riesgo de contagio, en caso de realizar las adquisiciones en tiendas físicas recomendó organizarse para que sólo acuda un miembro por familia, utilizar adecuadamente el cubrebocas, lavar o desinfectar las manos al ingresar y salir de un establecimiento, así como aplicar la sana distancia.

Ya que precisó que Oaxaca ha alcanzado este jueves los 82 mil 205 casos positivos del virus SARS-CoV-2; es decir, en la última jornada se cuantificaron 41 nuevos contagios, en 28 municipios; además, se reportaron siete decesos más, que lamentablemente suman cinco mil 517.

A la fecha hay cinco mil 937 casos sospechosos, 76 mil 414 personas se han recuperado, 61 mil 304 se descartaron y 274 pacientes se encuentran cursando la enfermedad en etapa activa, residentes de 72 municipios.

Por Jurisdicción Sanitaria, Valles Centrales, reporta 49 mil 966 confirmados, 149 activos y dos mil 453 decesos; Istmo con 11 mil 710, 36 activos y mil 189 muertes; Tuxtepec con cinco mil 493, 16 activos y 552 fallecimientos; Costa con cinco mil 793, 22 activos y 465 decesos Mixteca con seis mil 359, 42 activos y 566 defunciones; Sierra con dos mil 884 confirmados, nueve activos y 292 defunciones.

La institución puntualizó que en la actual actualización de los municipios con pacientes nuevos sobresalen: Oaxaca de Juárez, San Sebastián Tutla, Santa María Huatulco y la Heroica Ciudad de Huajuapan de León con tres casos cada uno, el resto dos y una notificación.

Es de destacar que cuatro nosocomios se encuentran al 100% en sus áreas para atender pacientes que presentan complicaciones por COVID-19, con un total general de 121 camas ocupadas, por lo que la red médica en la entidad suma 27.8% de saturación. Asimismo, en las últimas 24 horas se ingresó a hospitalización a cuatro personas más.

En caso de presentar síntomas relacionados al nuevo coronavirus, instó a los pacientes a quedarse en casa, monitorear constantemente los niveles de oxígeno en los pulmones y en la sangre, en caso de que el nivel de oxígeno disminuya, se debe acudir a un hospital de manera inmediata.

