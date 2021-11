Productor chinanteco en abejas nativas, pide espacios para difundir esta miel y sus propiedades curativas

-Tras varios años de dedicarse a la meliponicultura, Don Emilio asegura que la sociedad debería de conocer más sobre los beneficios curativos que producen las abejas de las montañas.

Valle Nacional Oaxaca.- El productor de miel de la abeja melipona Emilio Pérez Pérez originario de la comunidad de Rancho Grande en el municipio de Valle Nacional, señaló que se requiere de mayor información y difusión para el sector de la meliponicultura, siendo que es un producto ancestral que cuenta con mayor propiedad curativa, y que hasta el momento es el único productor de la Cuenca del Papaloapan, que se dedica a esta actividad artesanal.

Recalcó que es necesario mayor difusión y espacios para poder exponer estos productos que se obtienen del trabajo de las abejas de la montañas y que es muy distinta a las abejas europeas tradicionales, ya que aseguró que este insecto pertenece a la fauna más antigua del país, al grado de que la cultura Maya la utilizaba para curarse.

Reconoce que hay un total desconocimiento por parte de la sociedad y de la mismas Instancias Gubernamentales, pues hasta el momento solo la CONAMP se ha interesado por investigar los beneficios de la miel que producen estas abejas que viven en un tronco y que son nocivas para las personas, pero que están siendo extinguidas al usar irresponsablemente fertilizantes en los campos productivos lugar donde viven estas abejas.

Don Emilio Pérez, explicó que gracias a las conferencias que ha asistido ha logrado ingresar a la red de productores de melioneros en el sur del país, lo que ha adoptado el conocimiento para crear diferentes derivados de la miel melipona como medicamentos naturales para la tos, la vista, vías respiratorias, para el cabello y curar las cicatrices además del cáncer y la anemia, entre otras, por lo que asegura que el precio que tiene es un precio justo por ser 100% natural.

De esta manera informó que ha asistido a Congresos hasta Centro América y en el Estado de Chiapas, para conocer más a fondo la vida de las abejas meliponas, así también sobre otras propiedades con las que cuenta la miel y de esta manera, darlo a conocer a más personas y clientes.

