Presentan diputados del PAN su agenda para la 65 legislatura en Oaxaca

-El plan de trabajo está centrado en 7 ejes: salud, economía, seguridad, atención de grupos funerales; educación cultura y deporte; medio ambiente y desarrollo sustentable, así como transparencia.

Redacción TVBUS

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- Los diputados del Partido Acción Nacional (PAN) que integrarán la 65 Legislatura de Oaxaca Natividad y Leonardo Díaz Jiménez, presentaron su agenda legislativa para el primer año de actividades en el Congreso Local.

En conferencia de prensa, realizada este viernes, los representantes populares indicaron que su plan de trabajo se centra en siete ejes: salud, economía, seguridad, atención de grupos funerales; educación cultura y deporte; medio ambiente y desarrollo sustentable, así como transparencia.

Durante el anuncio, los panistas reclamaron al gobierno estatal no saber manejar la pandemia, lo que ocasionó, además de pérdidas de vidas, una crisis mayor en materia de salud y economía.

La propuesta de salud, indicaron, será revisar y proponer en el próximo presupuesto estatal recursos para el abasto de medicina principalmente para los niños con cáncer, así como reformar la Ley Estatal de Salud para programas enfocados a evitar la diabetes e hipertensión.

En Economía, diseñar un “plan estatal de rescate económico de Oaxaca”; en seguridad, la creación de un centro de seguridad estatal y capacitación constante sobre derechos humanos y proximidad social.

En grupos vulnerables proponen reformas y adiciones a las facultades de entes de gobierno estatal que se enfoque en el políticas públicas hacia el desarrollo de la mujer así como una plataforma estatal de integración a personas con capacidades diferentes.

Sobre la educación, proponen la remodelación de centros educativos para que los docentes puedan impartir sus clases en condiciones dignas, mejorando la calidad educativa ,así como la creación del plan de adaptación escolar para que la niñez que entre clases presenciales esté protegida y disminuir el rezago educativo ocasionado por la pandemia.

El sexto punto, enfocado al campo y medio ambiente, proponen un fondo para actividades agropecuarias regionales, además de la creación de centros comunitarios agropecuarios y el pago de transporte público estatal con botellas de PET.

Sobre el gobierno, transparencia y rendición de cuentas planean la vigilancia a la correcta implementación de la Ley Estatal de Planeación; fortalecimiento al Sistema De Transparencia Estatal y Rendición de Cuentas.

Los próximos diputados agregaron que respaldan la agenda 2030 para el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario