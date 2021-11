Nueva Alianza Oaxaca pide a MORENA respetar vida interna de partidos locales

-Reiteraron que no irán en coalición con MORENA, PT y el PVEM.

José Cruz

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- El líder moral de Nueva Alianza Oaxaca (NAO) Bersahín López López, pidió a MORENA que respete la vida interna de los partidos locales, asimismo negó una vez más que vayan a formar parte de la coalición que buscan conformar en Oaxaca MORENA, el PT y el PVEM.

Refirió que en 2018 el partido perdió su registro como partido político nacional, aunque conservó su registro como partido político local en el estado de Oaxaca, es por ello que señaló que no existe una dirigencia nacional, motivo por el cual el anuncio de formar una coalición en Oaxaca no está sujeta a esa determinación.

Agregó que desde hace dos semanas el Consejo Político Estatal de NAO, decidió que el primer paso en este proceso electoral se conformará la plataforma electoral, misma que presentarán en el mes de diciembre, después de ello decidirán si participarán en la contienda electoral como partido solo o en la modalidad de candidatura común.

Es importante recordar que en el proceso electoral pasado, las dirigencias de MORENA, el PT y el PVEM, junto con una representante de Nueva Alianza, anunciaron conformar la coalición a nivel nacional, sin embargo en el caso de Oaxaca también se desmintió esta situación, incluso NAO fue en coalición en algunos municipios y distritos de manera individual, en candidatura común y en algunos casos en coalición con el PRI, el PAN y el PRD.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario