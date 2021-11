Nueva Alianza Oaxaca irá solo en el congreso afirma diputada Adriana Altamirano

-Señaló que la JUCOPO tiene más interés en en temas de carácter económico, que en los que realmente interesan a la población.

José Cruz

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- La Diputada Local por Nueva Alianza Oaxaca (NAO) Adriana Altamirano Rosales, dio a conocer que no se integrará a ninguna fracción parlamentaria de la LXV legislatura que se instalará este 13 de noviembre, ya que el partido tiene sus propios objetivos y afirmó que desde la máxima tribuna de los oaxaqueños será la voz de la población.

Señaló que en política debe existir dignidad y lealtad, valores que afirmó aplica en su vida personal, motivo por el cual decidió no sumarse a ninguna otra fuerza política, sin embargo reiteró que será la portavoz de la ciudadanía y que presentará iniciativas y propuestas relacionadas con las necesidades de la población.

Agregó que lamentablemente la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) tiene más interés en en temas de carácter económico, que en los que realmente interesan a la población, por ello hizo un llamado a los simpatizantes de Nueva Alianza Oaxaca, y les dijo que se sientan orgullosos de formar parte de este instituto político.

Esta declaraciones las hizo en conferencia de prensa, dónde estuvo acompañada por representantes y líderes del partido, entre ellos Angélica Juárez, Bersahín López López, Javier Aguilar, Elso Pérez Sánchez, María Luisa Vallejo de Dávila, José Humberto Villamil Azamar, así como referentes de las demás regiones del estado.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario