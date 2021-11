Liberan 100 libros en Tuxtepec, con la finalidad de fomentar la lectura

-Esta actividad es en el marco del Día Nacional del Libro.

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- Para fomentar la lectura entre los ciudadanos de este municipio, este viernes fueron liberados 100 libros en varios puntos de Tuxtepec, con la finalidad de que quien lo encuentre lo pueda leer y compartir, para después volver a liberarlo.

La liberación de estos libros, fue a temprana hora en el marco del Día Nacional del Libro, y los cuales fueron liberados en colonias, lugares públicos, plazas, monumentos históricos, parques, y cada libro tiene una etiqueta con una leyenda en donde especifica que no está perdido y que fue liberado, y así lo lean y lo disfruten, pro además pueden compartir su experiencia de lectura en las redes sociales.

La Encargada de la Sala de Lectura Tuxtepec Xóchitl Pérez, dijo que esta actividad la denominaron “Libros Libres”, y los ejemplares fueron donados, otros más fueron adquiridos por la Sala de Lectura Tuxtepec, para que fueran más ejemplares los que fueran distribuidos en diversos puntos, y sobre todo fomentar la lectura.

Quien encuentre un libro, una vez que lo lea y lo comparta con personas cercanas, puede volver a liberarlo, y así llegue a más manos, pero sobre todo cultivarse a través de los distintos géneros que dejaron como cuentos, fabulas, novelas, libros de arte, ciencia y otros más, todos de interés.

Así mismo, señaló que por la tarde tendrán otras actividades más como son el “Rodalibros” que es un vehículo equipado para transportar libros y el cual estará en el Parque Juárez a partir de las 6 de la tarde, así mismo se realizará la presentación de los libros “Memorias de un maestro rural” en memoria de Oscar Ordaz Toledo, así como el de “Monstruos del Metal” de Marcos Núñez Núñez y el de “Tuxtepec, vida y personajes” de Miguel Muñoz.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario