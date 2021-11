En apoyo a AMLO, buscan vallenses obtener el 60% del padrón electoral para consulta para la ratificación de mandato

-Aseguran que esto equivaldría a 9 mil firmas a favor del presidente de la República, para la próxima consulta del mes de marzo.

Alex Morales

Valle Nacional, Oaxaca.- En el municipio de Valle Nacional jóvenes que se dicen voluntarios iniciaron con la campaña para recabar firmas en apoyo al presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, esto para lograr la consulta donde se busca ratificar la continuidad del mandatario tabasqueño, teniendo como fecha a realizarse en el mes de marzo del próximo año.

Destacó José María Acosta Martínez, uno de los voluntario de esta campaña, que se busca tan sólo en este municipio obtener el 60% de las firmas de la lista nominal electoral que es equivalente a 9 mil electores que concuerdan con la ideología izquierdista y que apoyarían a la ratificación de mandato del presidente de la República.

Dijo que ha sido aceptable la participación ciudadana por lo que esta seguro que en la consulta, será favorable los resultados para que AMLO siga gobernando por otros 3 años más.

Así mismo resaltó que es importante la participación de todos los Vallenses en este ejercicio, pues comentó que por primera vez se hace valer el derecho de los pueblos para decidir quién lo Gobierne y es por eso que invitó a la ciudadanía a acudir a la explanada central durante el resto del mes, a plasmar su firma en favor de la Cuarta Transformación.

En lo que respecta a los jóvenes voluntarios que se han sumado a esta campaña, dijo que en la actualidad hay más interés por participar en este tipo de actividades, y que se han coordinado para distribuirse en todo el municipio y de esta manera, puedan todas las personas participar con su firma en la ratificación o revocación de mandato del Ejecutivo Nacional.

Por último, informó que desde este sábado se irán a las comunidades para seguir recabando más firmas para cumplir con el objetivo que es la de captar la mayor cantidad y de esta manera, hacer ver que Valle Nacional vaya en camino a la Cuarta Transformación.

