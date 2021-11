Edil electa de Cosolapa dice que el Diputado Gustavo “N” es inocente y espera su libertad

-También dijo que desconoce sobre el enfrentamiento en su municipio el pasado miércoles.

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- La Presidenta Electa del municipio de Cosolapa, Lorena López Carranza evitó opinar respecto a la situación que enfrenta el Diputado Local Gustavo “N”, detenido el pasado en el municipio de Fortín de Las Flores.

Cuestionada sobre la seguridad de su municipio luego de los hechos que se han presentado últimamente, dijo que acudirá a todas las reuniones necesarias en cuestión de seguridad y más si son para mejora de su pueblo.

Sobre la detención del Diputado, dijo que “ha ayudado mucho a su pueblo, tenemos fe en que va a salir liberado, él y los dos jóvenes” puntualizó.

La Presidenta electa, poco quiso abordar sobre el tema de seguridad a pesar de que el pasado 10 de noviembre, se registró un hecho violento en los límites de Oaxaca y Veracruz, en donde elementos de la Fuerza Civil se enfrentaron contra civiles, que intentaron robar un camión de Diconsa.

Además de que últimamente esta zona ha estado en la mira, tras varias detenciones que han realizado, pero además porque el pasado 4 de noviembre fue detenido el Diputado Gustavo “N” cuando acudió a la Delegación de la Fuerza civil para exigir la liberación de su hijo, que había sido detenido horas antes.

