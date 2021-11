Celebra Unidad Popular encuentro con aspirante a la Gubernatura por Morena, Armando Contreras Castillo

-Coincidieron en buscar la coalición MORENA-PUP, para cumplir el sueño de muchos Oaxaqueños de tener un gobierno de izquierda.

Tehuantepec, Oaxaca.- En el Municipio de Tehuantepec, militantes del Partido Unidad popular, recibieron entre aplausos y alegría, al aspirante a la Gubernatura por el Estado de Oaxaca, Armando Contreras Castillo, coincidieron en buscar la coalición MORENA-PUP, para cumplir el sueño de muchos Oaxaqueños de tener un gobierno de izquierda, celebraron encontrarse con un amigo de lucha y reconocieron que las propuestas presentadas por el actual Diputado Federal por Morena son las que necesita Oaxaca.

En el encuentro de un nutrido público, Contreras Castillo se comprometió de ser favorecido en las encuestas internas de Morena en Oaxaca, a cumplir con las y los ciudadanos del Istmo de Tehuantepec, particularmente señaló, seguirá con el legado del Presidente de la República, en “no robar, no mentir y no traicionar al pueblo de Oaxaca”.

Asimismo, enfatizó que no se endeudara más a los oaxaqueños con aumentos de impuestos, por lo contrario, se buscará dijo: “ mayor inversión con obras de trascendencia, como lo son la conclusión de la súper carretera al Istmo de Tehuantepec, inversión en la obra del tren transístmico de esta zona de la región, así como el rescate al campo”.

Finalmente, en su intervención, Sergio Díaz Jiménez, dirigente del Partido Unidad Popular, refirió en que deben venir mejores cosas para Oaxaca, por lo que coincidió que la militancia que representa, brindará todo el respaldo al Diputado Federal, Armando Contreras Castillo para buscar la Gubernatura de Oaxaca, terminó diciendo que si te pregunten por un moreno, Armando Contreras es el bueno.

