Benjamín Robles y Bolaños Cacho Cué, se registraron por MORENA para buscar candidatura

-Esto luego de haberse dado a conocer la coalición nacional entre el PVEM, el PT y MORENA.

Jorge Acevedo

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- Luego de que se anunció que se formó una alianza nacional entre MORENA el PT y el PVEM, en el estado de Oaxaca, aún no se da definido si esta coalición se logrará consolidar para la contienda electoral del próximo 5 de junio de 2022, sin embargo referentes de ambos partidos, anunciaron su registro como precandidatos.

Por medio de su cuenta de twitter, el Comisionado Político del PT y Diputado Federal Benjamín Robles Montoya, anunció que presentó su solicitud de registro para buscar la candidatura de MORENA al Gobierno de Oaxaca, esta es la segunda ocasión en que buscará ser gobernador del estado.

Así lo publicó en el legislador petista: “¡Me registré como aspirante a la candidatura del Gobierno de Oaxaca! Con mucho ánimo de lucha y gran convicción por la #CuartaTransformación me inscribí para contender por la candidatura de #Oaxaca. Empezamos una #NuevaHistoria. Como lo he dicho: ¡Ya le toca a Oaxaca!”

Quien también anunció su registro fue el Senador por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) Raúl Bolaños Cacho Cué, actor político que es ligado al grupo de los Murat que actualmente gobierna el estado de Oaxaca y que fue duramente criticado por presentar la iniciativa en la que se buscaba ampliar el periodo de Arturo Saldivar al Frente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Él lo publicó así en sus redes sociales: “Hoy me registré como aspirante a la candidatura al gobierno de mi estado en la coalición de mi @partidoverdemex y @PartidoMorenaMx. Oaxaca es mi compromiso y su gente mi inspiración. Unidos, transformamos a todo México.”

