Aumentan socavones en Tuxtepec y reportes de fugas de agua potable

-Hay siete hundimientos, de los que tres son nuevos, sin embargo, su atención es tardía, pues se le ha dado prioridad a la solución de fugas de agua potable.

Tuxtepec, Oaxaca. – La aparición de socavones y hundimientos en el caso urbano de Tuxtepec se ha vuelto una pandemia más con la que los tuxtepecanos deben lidiar.



Cada vez es más común ver los huecos en el concreto, algunos señalados por ramas, llantas o letreros para evitar que los ciudadanos sean víctima de uno de los hoyos.



Ante esta situación, el director de Alcantarillado y Agua Potable de Tuxtepec, Carlos Camarillo, dijo que recientemente han sido reportados tres nuevos hundimientos en el municipio, con lo que suman siete que faltan por atender.



Detalló que hace unas semanas lograron reparar uno de cinco casos registrados, con lo que ante los nuevos reportes, la cuenta aumentó.



La atención de los socavones no se ha logrado atender de forma puntual porque a su vez ha aumentado la demanda en atención a fugas de agua potable, las cuales son numerosas, por lo que han enfocado su labor a garantizar el servicio del vital líquido y no se desperdicie.



Y es que la labor de forma simultánea para atender ambos problemas es imposible por la falta de personal, dijo Carlos Camarillo.



El funcionario agregó que se lleva una supervisión externa de la obra que ejecuta el gobierno del estado en el centro de la ciudad y en caso que por malas operaciones o manejos rompan alguna tubería durante sus trabajos, son ellos mismos los que deberán repararla, pero de modo contrario, si antes de intervenir algún punto ya hay alguna fuga, es la autoridad municipal quien interviene primero.

