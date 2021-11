Suspende MORENA trámites de afiliación por revocación de mandato

-Desde el 1 de noviembre el INE podrá sancionar a quien utilice la revocación de mandato para para promocionar y posicionar su imagen

Mario Romero

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- El Presidente del Comité Ejecutivo Estatal de MORENA en Oaxaca Sesul Bolaños, dio a conocer este jueves que se suspendieron las afiliaciones al partido, esto debido al proceso de recolección de firmas para la revocación de mandato que se llevará a cabo el 27 de marzo de 2022.

En conferencia de prensa comentó que a desde el primero de noviembre el Instituto Nacional Electoral (INE), podrá sancionar a cualquier actor político de MORENA que utilice la revocación de mandato para promocionar y posicionar su imagen, sobre todo de quienes buscan la candidatura al Gobierno del Estado.

Además refirió que para el primero de diciembre llevarán cabo una serie de movilizaciones en la Ciudad de México para celebrar el tercer aniversario que Andrés Manuel López Obrador asumió la Presidencia de la República, con lo cual se dio fin al periodo de gobierno neoliberal que tanto daño hizo al país.

Es importante mencionar que Sesul Bolaños se registró el pasado domingo 7 de noviembre como Diputado Local, por lo que señaló que antes del 13 de noviembre se deberá definir quién asumirá la dirigencia de MORENA en Oaxaca, ya sea que la Secretaria General asuma el cargo o la dirigencia nacional envíe un delegado con funciones de presidente.

