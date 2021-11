Suman 5 detenciones alrededor de caso de diputado del PRI en Oaxaca

-Las detenciones más recientes se registraron contra dos hombres que se identificaron como abogados del diputado Gustavo “N”.

Redacción TvBus

Tuxtepec, Oax. En el transcurso de cinco días, la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz y la Fiscalía General de ese estado han detenido e imputado a cinco personas en torno al caso del diputado de Oaxaca, Gustavo “N”, también detenido.

Este jueves, la Fiscalía de Veracruz dio a conocer sobre la imputación de José Ramón “N” y Víctor “N” por la presunta comisión de los delitos de ultrajes a la autoridad, daños y contra la salud.

Cuando fueron detenidos el pasado martes, en flagrancia, los varones indicaron ser abogados del diputado del PRI, Gustavo “N”, aprehendido el jueves pasado.

Por este último caso, la autoridad veracruzana abrió el proceso penal 90/2021. En audiencia inicial la autoridad judicial les impuso la medida cautelar privativa de libertad por dos años y su situación jurídica será definida en continuación de audiencia inicial a realizarse el próximo día 15 de noviembre.

Los otros dos detenidos por el caso, son el hijo del diputado y un joven más, José Alberto “N” y Oliver “N” respectivamente. Ellos detenidos el jueves pasado e imputados por los delitos de lesiones, delitos contra la salud, daños dolosos y contra las instituciones de seguridad pública.

