Presentan de manera oficial a los Cerveceros de Tuxtepec, equipos de Primera y Segunda división de la UPSL

-Pide el Director Deportivo compromiso para este proyecto y que sea una oportunidad para los jóvenes tuxtepecanos y evitar que caigan en las garras del vicio.

Alex Morales

Tuxtepec, Oaxaca.- Este jueves El Sindicato de la Compañía Cervecera del Trópico presentó de manera oficial a los integrantes de los equipos “Cerveceros de Tuxtepec” quienes participarán por primera vez en la primera y segunda división profesional, de la liga United Premier League Soccer MX (UPSL).

Un proyecto que se fue consolidando desde hace algunos meses para proyectar a Tuxtepec a través de contar con un equipo profesional, en uno de los deportes más gustados por la afición cuenqueña.

Ahi mismo, Andrés Santiago Parada secretario general del Sindicato Cervecero informó que este proyecto es una oportunidad para los jóvenes de Tuxtepec donde pueden mostrar su talento pero también dijo, que se requiere de la coordinación de los medios de comunicación, afición y directiva para desviar a los jóvenes de los vicios.

En este evento también presentaron a Pedro Antonio Santiago Parada, como Director Técnico del equipo de primera División y Alejandro Torres Peralta, como entrenador del equipo en la Segunda División y a todo el cuerpo técnico que estará integrado para que este proyecto salga adelante y sobre todo, lograr el ansiado título de esta división que pese a ser un nuevo torneo en una liga difícil, en las pasadas actuaciones el equipo local estuvo a punto de acariciar el título, por lo que aseguran que la marca de Cerveceros es una garantía para llevar a la afición alegría y buen sabor de boca.

Así mismo el también Director Deportivo, pidió a los deportistas a comprometerse con este proyecto para que puedan lograr sus sueños que es el de jugar algún día en la primera división profesional tal y como lo está haciendo el Tuxtepecano Elio Castro Guadarrama, por lo que pidió a los jóvenes tomar de su ejemplo a través de esfuerzo y disciplina para llegar al máximo circuito del balón pie mexicano.

Así también informaron que en el inicio de la jornada el equipo de primera, enfrentará de visita a Los Toros de Boca del Río mientras que los de Segunda División recibirán a los Olmecas de Tabasco en el Hernández Castro por lo que invitan a la ciudadanía a asistir para apoyar a los locales en su primer juego de este torneo.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario