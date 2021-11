Por enfrentamiento en Cosolapa, Fiscalía de Oaxaca abre investigaciones

-El suceso se registró en los límites de Oaxaca y Veracruz, entre hombres armados y la Fuerza Civil del estado vecino.

Redacción TVBUS

Tuxtepec, Oaxaca.- La Fiscalía General de Oaxaca inició una carpeta de investigación por el enfrentamiento registrado en Cosolapa, en los límites con Veracruz, y donde una persona perdió la vida.

La autoridad estatal abrió la carpeta 37102/FCUE/TUXTEPEC/2021 por enfrentamiento armado entre un grupo de sujetos desconocidos y elementos de la Fuerza Civil de Veracruz, en la zona limítrofe en el paraje de La Calera, de ese municipio de la región de la Cuenca del Papaloapan.

De acuerdo con información preliminar, tras los hechos, los elementos de la Fuerza Civil frustraron el robo de un vehículo de Segalmex-Diconsa, que distribuía alimentos y leche, que circulaba por la zona, lo cual provocó una persecución armada en vehículos.

En los límites de estas entidades, pero en la zona de Oaxaca, se volcó la camioneta en la que circulaban los civiles y donde cayó abatido un hombre, mientras que dos sujetos más huyeron con rumbo al interior del municipio de Cosolapa.

