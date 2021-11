La cifra de casos confirmados por COVID-19 asciende a 82 mil 164: SSO

-La ocupación de camas para la atención de pacientes con complicaciones por la infección del SARS-CoV-2 subió un punto porcentual respecto a lo reportado ayer, para ubicarse en 30%

-Los SSO exhortan a las 570 autoridades municipales a reforzar las medidas de mitigación durante la temporada denominada “El buen fin”

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax., 10 de noviembre de 2021.- Hasta este 10 de noviembre en Oaxaca han sido notificadas cinco mil 510 muertes confirmadas por COVID-19, de las cuales, un 63.7% fueron personas del sexo masculino y 36.3% del femenino. Es decir, en promedio por cada dos decesos en hombres se cuantificó el de una mujer, informaron los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO).

Es de destacar que el 46.3% del total de fallecimientos ocurrieron en personas mayores de 65 años, principalmente residentes de Valles Centrales. Es así como el nuevo coronavirus se situó entre las tres principales causas de muerte más frecuente en los últimos 20 meses.

La institución indicó que enfermedades como la hipertensión, diabetes mellitus y obesidad han sido las comorbilidades asociadas a las defunciones por el SARS-CoV-2: la mayoría de quienes desafortunadamente han perdido la vida tenían uno e incluso hasta los tres padecimientos al mismo tiempo.

Precisó que aunque la pandemia se ha mantenido estable, a diferencia de los meses de julio y agosto, sigue siendo preocupante el riesgo de rebrotes, hospitalizaciones y muertes por esta causa, por ello, aún en semáforo verde es necesario que la sociedad continúe usando el cubrebocas en el espacio público, aplicando la sana distancia y el lavado de manos, advirtió la dependencia.

De esta manera, los SSO exhortan a las 570 autoridades municipales de la entidad reforzar las acciones para garantizar las medidas preventivas y a su vez evitar la concentración masiva de personas que faciliten el contagio del COVID-19 durante la temporada denominada “El buen fin”.

Y es que, en las últimas 24 horas, el Sector Salud cuantificó tres muertes más, de las cuales, dos corresponden a Valles Centrales y una a la Mixteca.

Si bien la enfermedad en su fase activa ha presentado una reducción, no se debe bajar la guardia, ya que aún se tienen notificados 261 personas que enfermaron en los últimos 14 días, residentes de 64 municipios. Del total, 156 pertenecen a Valles Centrales, 35 a la Mixteca, 31 al Istmo, 17 a la Costa, 16 a Tuxtepec y seis a la Sierra.

La dependencia agregó que este miércoles también se identificaron 39 municipios con la presencia de nuevos contagios, siendo los de mayor número: Oaxaca de Juárez con 29, Santa Cruz Xoxocotlán con 13, Matías Romero Avendaño con ocho, San Juan Bautista Cuicatlán con seis y Heroica Ciudad de Huajuapan de León, así como Miahuatlán de Porfirio Díaz con cinco cada uno, el resto cuatro tres, dos y un caso.

En relación al panorama Jurisdiccional, Valles Centrales registra 49 mil 948 casos confirmados y dos mil 450 defunciones; Istmo 11 mil 704 confirmados y mil 189 defunciones; Tuxtepec cinco mil 491 confirmados y 551 defunciones; Costa cinco mil 788 confirmados y 464 defunciones; Mixteca seis mil 352 confirmados y 564 defunciones, Sierra dos mil 881 confirmados y 292 defunciones.

En tanto, la ocupación hospitalaria subió un punto porcentual respecto a lo reportado ayer, para ubicarse en 30%, con siete hospitales al 100% de su capacidad, así como un total de 124 hospitalizados, 10 ingresados este día.

Por Jurisdicción Sanitaria, Tuxtepec cuantificó 50%, el Istmo 39.3%, seguido de la Costa con 28.6% e igual porcentaje para la Mixteca, mientras que Valles Centrales con 25.2% y la Sierra continúa en 0%. De las 413 camas destinadas para la atención de personas con esta patología, 289 están disponibles.

La institución recordó a la población que el Sector Salud cuenta con cinco centros de valoración para la atención de pacientes con COVID-19, ubicados en los hospitales general de zona 1 del IMSS, Presidente Juárez del ISSSTE, Doctor Aurelio Valdivieso, Regional de Alta Especialidad de Oaxaca y el Centro de Salud Urbano 1.

A la par, pidió estar alerta ante la presencia de síntomas como fiebre que no cede, dificultad respiratoria, diarrea y dolor en general, así como acudir a valoración médica inmediata para evitar complicaciones.



