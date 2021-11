FPR vandaliza oficinas de Bienestar en Oaxaca

-Denunciaron que el Presupuesto de Egresos favorece más a los megaproyectos que a los más necesitados

José Cruz

Santa Lucía del Camino, Oaxaca.- Integrantes del Frente Popular Revolucionario (FPR), irrumpieron y vandalizaron las oficinas de la Delegación de Bienestar en la capital oaxaqueña, para exigir que sean incluidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación, para que se puedan realizar diversas obras de carácter social en los municipios dónde tienen presencia.

Esta movilización se realiza de manera simultánea en varios estados del país, su exigencia dijeron, se basa en que el Presupuesto para el 2022 tendrá un aumento del 8.5 por ciento, señalaron que no están de acuerdo en que la mayor parte del presupuesto se destine a los megas proyectos que está realizando el Gobierno Federal, como el corredor interoceánico, el tren maya y el aeropuerto Felipe Ángeles de Santa Lucía.

Lamentaron que el Gobierno Federal le dé más importancia a estos megas proyectos que a temas como vivienda, la educación, el respeto a los Derechos Humanos, la Seguridad Pública, prevención de delitos, atender los feminicidios, la violencia contra las mujeres y la atención a los migrantes, refirieron que con esta postura se deja de lado a las clases más desprotegidas.

