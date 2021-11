El apoyo a los ciudadanos primero es del gobierno municipal para disminuir rezagos: Irineo Molina

-El edil electo de Tuxtepec dijo que los apoyos federales no son suficientes para atender la demanda de la población, pero la responsabilidad de ayudar no sólo es del gobierno federal, también y primero es de las autoridades municipales.

Ángel Camarena

Tuxtepec, Oaxaca. – Durante el encuentro de presidentes electos de la Cuenca con la delegación de la Secretaría de Bienestar en Oaxaca, el edil de Tuxtepec, Irineo Molina Espinoza, expresó que los recursos que se provén por parte del gobierno federal no son suficientes, pero que hay una responsabilidad propia e inicial de los gobiernos municipales para escuchar de manera directa las primeras necesidades de los ciudadanos.

Ante la delegada Estatal de los Programas Sociales del Bienestar, Nancy Ortíz y homólogos, Molina Espinoza puntualizó que los programas federales son un apoyo muy útil, sin embargo, a pesar de tantos apoyos, Oaxaca sigue siendo un estado pobre.

Por ello destacó que hace falta la participación de cada administración municipal, vigilar cómo y dónde se aplican cada uno de los recursos que son destinados a través de estos programas.

Además, pidió a Ortiz Cabrera que se trabaje de manera conjunta para que se cumpla el objetivo de estos apoyos sociales e incluso que se pueda considerar aumentar el recurso, que se percibe en los programas del Bienestar.

Irineo Molina enfatizó que no se imagina un 2024, al término del gobierno federal, y no se haya cumplido con la tarea de llevar el bienestar a todos los rincones de Oaxaca y que este porcentaje de pobreza que se encuentra arriba en un 60 por ciento, no se disminuya.

“No concibo la idea de hacer o de realizar la cuarta transformación sin la disminución de la pobreza” expresó Molina Espinoza.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario