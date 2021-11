Despedidos de los SSO se reúnen con titular del INSABI para exigir recontratación

-A la reunión también asistieron Diputados Federales de Oaxaca, entre ellos Ángel Domínguez y Beatriz Dominga López Pérez

Jorge Acevedo

Ciudad de México.- Este miércoles un grupo de integrantes del Movimiento Único de Trabajadores Eventuales de los Servicios de Salud del Estado de Oaxaca, sostuvieron una reunión con el Titular de la Unidad de Coordinación Nacional de Administración y Finanzas del INSABI Víctor Manuel Lamoyi Bocanegra y el Director de Operación y Evaluación del IMSS Javier Guerrero García, para dar solución a su demanda de ser recontratados.

La reunión se llevó a cabo en la Ciudad de México, ahí los extrabajadores pidieron a los funcionarios federales que se resuelva su demanda de ser recontratados, ya que fueron despedidos de manera injustificada de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), a pesar de que fueron ellos quienes hicieron frente a la pandemia, debido a que el personal de base y sindicalizado se resguardó y fueron ellos quienes estuvieron laborando durante la contingencia.

Refirieron que no están pidiendo otra cosa que no sea el que les devuelvan sus trabajos, a los representantes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), les manifestaron que tienen varios meses sin trabajar, tiempo en el que no han percibido un salario, afectando así su economía familiar, dijeron que varios de ellos son el sustento de sus familias, motivo por el cual piden su recontratación.

Los extrabajadores estuvieron en la reunión acompañados por los Diputados Federales Ángel Domínguez Escobar, Irán Santiago Manuel, Jorge Ángel Sibaja, Alfredo Mendoza, Azael Santiago Chepi y la Diputada Federal Beatriz Dominga López Pérez.

