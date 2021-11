Citan a Sesión de Instalación de la 65 Legislatura para este sábado

–La Diputación Permanente reconoce labor de Casa de la Cultura Oaxaqueña.

Comunicado

San Raymundo Jalpan, Oax. 10 de noviembre de 2021.- La Diputación Permanente del Congreso del Estado citó a sus integrantes a la Sesión de Instalación de la 65 Legislatura Local, que tendrá lugar este sábado 13 de noviembre.

Este órgano deliberativo fungirá como Comisión Instaladora de la nueva Legislatura, cuyos integrantes fueron registrados por la Secretaría de Servicios Parlamentarios durante los días 7, 8 y 9 de noviembre.

También, se entregó un reconocimiento a la Casa de la Cultura Oaxaqueña, por 50 años de actividades culturales y artísticas en beneficio de la sociedad.

El homenaje promovido por la legisladora, Maritza Escarlet Vásquez Guerra, se realizó en el salón de plenos del Recinto Legislativo, con la presencia del director de la institución, Emilio De Leo Blanco, así como de colaboradores de la misma.

En la misma sesión se recibieron dictámenes en materia de pueblos indígenas y afromexicanos, derechos humanos, procuración de justicia, gobernación y asuntos agrarios.

