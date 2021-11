Cerrarán acceso a peregrinos por segundo año en Santuario de Juquila

-Para evitar aglomeraciones cerrarán a partir del mes de noviembre de 2021 hasta enero de 2022

Aylin Valdivia

Por medio de un comunicado la Arquidiócesis de Antequera Oaxaca, informó que de acuerdo con las autoridades de salud municipal de Santa Catarina, Juquila, y autoridades eclesiásticas, mantendrán cerrados los accesos del Santuario a peregrinos, debido a que continúa pandemia por covid-19.

Esto, con el objetivo de evitar aglomeraciones entre los turistas y habitantes de esta comunidad, para evitar más casos de Covid.

Es por ello, que durante los meses de noviembre y diciembre del 2021 hasta enero del 2022, no se permitirá el acceso a peregrinos (antorchistas, ciclistas, cabalgatas, etc.) ni excursiones, por lo que exhortan a posponer sus peregrinaciones, ya que la capacidad del Santuario cumpliendo con las normas sanitarias, es insuficiente para recibirlos.



Cabe mencionar, que en años anteriores miles de peregrinos acuden a este Santuario como muestra de fé, puesto a qué el día 08 de diciembre se celebran las fiestas de su Santa Patrona, la Virgen de Juquila.



Finalmente, hacen un recordatorio a qué las próximas celebraciones solemnes, se seguirán transmitiendo mediante las redes sociales.



“Por caridad, les pedimos que continuemos cuidandonos, te cuidas tú, nos cuidamos todos” así lo indicaron.

