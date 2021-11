Capacita INPI a ecónomas de casas y comedores indígenas de la Cañada, Mazateca y la Chinantla

Isla Buenos Aires, San José Independencia, Oaxaca. – El Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, INPI, en Oaxaca, Jerónimo López Marín, inauguró este miércoles, después de una ceremonia del ritual mazateco, la Primera Jornada de Capacitación Presencial 2021 a 45 ecónomas (persona responsable del servicio de alimentación en las casas o comedores) de la Cañada, Sierra Mazateca y la Chinantla.

El funcionario federal, afirmó que con éste proceso de capacitación se consolida el derecho fundamental universal del interés superior de las niñas y niños para brindarle Educación, Salud y Alimentación con pertinencia cultural en las 399 casas y comedores de niñas y estudiantes indígenas que existen en el estado.

Sin embargo; para que el programa de apoyo a los niños indígenas se fortalezca y se institucionalice, se requiere modificar la constitución como plantea la Cuarta Transformación en la vida pública del país, por ello, en el 2019, el INPI, inició un proceso de consulta con los pueblos indígenas y afromexicano, obteniendo así una propuesta de iniciativa de reforma para que los indígenas y afromexicano sean sujetos derechos.

López Marín, explicó que la propuesta de iniciativa entregada al presidente Andrés Manuel López Obrador, contienen 16 temas fundamentales sobre la vida de los pueblos y ahí están plasmados los derechos las niñas y niños en educación, salud y alimentación, acordes a sus vivencias comunitarias que permita fortalecer su identidad cultural.

Asimismo, expuso que una vez avalada la propuesta indígena y afromexicano en foros regionales después de un receso de un año por la pandemia registrada en el país, el INPI y autoridades municipales indígenas, recopilaron firmas para legitimar el documento, logrando 750 mil a nivel nacional y 250 mil firmas en Oaxaca.

Por su parte, la Jefa del Departamento de Actividades Complementarias del PAEI del INPI en el estado, Araceli López Revilla, indicó que el objetivo del taller consiste en capacitar a todas las figuras que colaboran en el programa, con la finalidad de brindar un mejor servicio a las ecónomas, Promotores informativos y Supervisores de las Casas y Comedores de Niñas y Niños Indígenas.

Reiteró que a nivel estatal se realizarán 20 capacitaciones en 13 sedes regionales para intercambiar experiencias y enfocar temas relacionados al plato del buen comer, el rescate del sistema alimentario indígena y los primeros auxilios y fortalecimiento institucional para reforzar y mejorar la alimentación, salud y educación de las niñas y niños indígenas.

En tanto; el Director del Centro Coordinador de los Pueblos Indígenas de la mazateca baja, Lorenzo Juan Lucio, agradeció la participación de las ecónomas de las áreas de coberturas de los CCPI de Tuxtepec, Cuicatlán, Huautla de Jiménez y de Jalapa de Díaz, y que los conocimientos que se adquieran redunden en beneficio de las niñas y niños cuicatecos, mixtecos, mazatecos y chinantecos.

Al acto estuvieron presentes, Edmundo Marín Miranda, Síndico Municipal de San José Independencia, en representación de la edil, Agar Cansino Gómez, quien dio las palabras de bienvenidas, así como; la Presidenta Municipal Electa de Jalapa de Díaz, Fernanda Barbosa Sosa, Síndico Municipal de Ixcatlán, Isabel Sarmiento, el Supervisor de la zona escolar 052, Pablo Quintana Morelos y los directores de los CCPI de Cuicatlán, Huautla de Jiménez y Tuxtepec, Gregorio Hernández Cruz.

