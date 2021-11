Bloquea STEUABJO boulevard Eduardo Vasconcelos, genera caos vial en la zona

-Los manifestantes utilizaron unidades del transporte urbano para bloquear la vialidad en la ciudad de Oaxaca

José Cruz

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- Integrantes del Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (STEUABJO), bloquearon el boulevard Eduardo Vasconcelos de la ciudad capital a la altura de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA), para realizar esta acción tomaron algunas unidades del transporte público.

Este grupo de empleados sindicalizados exigen que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje no le otorgue la toma de nota a Julio Mora, quien argumenta haber sido elegido por la base trabajadora como nuevo Secretario General del STEUABJO, dicha asamblea refirió Ariel Luján no tiene validez legal, por lo que él sigue siendo el dirigente del sindicato mayoritariamente de la máxima casa de estudios de Oaxaca.

De acuerdo a información extraoficial, el conflicto que existe al interior del STEUABJO, está evitando que el Gobierno del Estado no haga el pago que tiene pendiente con la base trabajadora, ya que tanto Julio Mora como Ariel Luján se ostentan como los líderes del sindicato, aunque este último es que está reconocido ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje.

El bloqueo provocó un congestionamiento vial en la zona, ya que el boulevard Eduardo Vasconcelos es una vía de comunicación rápida y directa entre el norte y el sur de la ciudad de Oaxaca de Juárez .

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario