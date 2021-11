Van comerciantes formales por demanda jurídica para liberar calles del Centro Histórico

-En la capital del estado, los empresarios de la zona centro convocan a los ciudadanos a sumarse a la colecta de firmas y comenzar un proceso legal para liberar de ambulantes las vialidades y se les garantice un espacio para trabajar.

Mario Romero

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- Comerciantes establecidos y habitantes del Centro Histórico de la capital oaxaqueña, se manifestaron para denunciar la ingobernabilidad que existe respecto a la invasión de vías públicas, por lo que comenzarán un proceso jurídico en busca de un amparo para liberar las calles.

En conferencia de prensa, en la Alameda de León, los pequeños empresarios detallaron que iniciarán con una colecta de firmas, por lo que llamaron a la ciudadanía que se ve afectada por la invasión de calles, principalmente por vendedores informales, a sumarse a este proceso.

Una de las representantes de los comerciantes, Ester Merino Badiola, señaló que buscarán un amparo del orden federal, pues las autoridades locales no han concretado acciones que, primero, les garantice a los establecidos y ciudadanía, transitar libremente y no ver obstruido su trabajo por esta situación. Así como que también las autoridades otorguen un espacio digno y formal a los vendedores ambulantes.

El gobierno actual de Oswaldo García Jarquín solo ha cumplido de forma parcial su compromiso de liberar algunos espacios del ambulantaje, pues también ha sido en esta administración donde sea visto un descontrol sobre esta situación.

Los comerciantes formales llamaron a que las autoridades, tanto municipales entrantes como estatales puedan concretar un plan integral para reubicar al comercio informal y para realizar manifestaciones.

Contar con un mejor Centro Histórico ayudará a que los visitantes, que ya regresan a la capital, puedan disfrutar más de la ciudad y exista una mayor derrama económica.

