Se registra Salomón Jara como precandidato de Morena al Gobierno de Oaxaca

-Lo dio a conocer por medio de sus redes sociales

Jorge Acevedo

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- Este miércoles el Senador de la República Salomón Jara Cruz se registró como precandidato de Morena al Gobierno de Oaxaca, así lo dio a conocer por medio de una publicación que realizó por medio de sus redes sociales, esto luego de que se abriera la convocatoria para quienes aspiren a ser el candidato o candidata de este instituto político.

En su publicación, el Senador menciona que él representa al equipo que ha recorrido los 570 municipios de la entidad en tres ocasiones, refirió que ese equipo es el que ha creído desde el principio en el Presidente Andrés Manuel López Obrador, además comenta que si equipo tiene la experiencia suficiente para consolidar la cuarta transformación en Oaxaca.

Señaló que tanto él como su equipo son militantes y auténticos oaxaqueños, que se hicieron desde abajo, que han luchado toda su vida por los ideales de la izquierda, mencionó que está listo y feliz de enfrentar este nuevo desafío, que se ha ganado el derecho a construir un mejor futuro para todos y todas.

Es importante mencionar que en caso de obtener la candidatura, será la segunda ocasión que busca la gubernatura de Oaxaca , ya que en 2016 fue candidato y perdió la elección con el actual gobernador Alejandro Murat Hinojosa, en 2018 fue candidato al Senado junto con Susana Harp, quien iba en la primera fórmula.

En días recientes detuvieron una unidad de las brigadas del Senador, la cual tenía reporte de robo y que a pesar de aparecer así en el Registro Público Vehicular (REPUVE), sus seguidores argumentan que se trata de información falsa, hasta el momento Salomón Jara no se ha pronunciado al respecto.

