Retoman construcciones en Cerro del Crestón; se registra deforestación y venta de terrenos

-Mientras que la autoridad de Oaxaca de Juárez es omisa, los vecinos del cerro, y del área natural protegida, denunciaron que otra vez comenzaron las obras para privatizar la zona y ya hasta hay letreros de venta de espacios.

José Cruz



Oaxaca de Juárez, Oax. Vecinos de las colonias colindantes al Cerro del Crestón, en la capital del estado, denunciaron que se retomaron las obras de construcción en el área natural protegida del lugar, por lo que exigieron al cabildo de Oaxaca de Juárez invalidar permisos y licencias que han permitido la invasión de la zona.



Los representantes del Comité de Vida Vecinal de las colonias de Lomas del Crestón y Loma Linda se inconformaron a puerta del Palacio municipal la mañana de este miércoles y señalaron que han visto la provocación de incendios para deforestar el lugar y construir una nueva zona habitacional.



sí también, presuntamente se han lotificado algunas zonas, pues ya se ven letreros de venta de terrenos.



Los habitantes del lugar demandaron al cabildo que invaliden los permisos y licencias otorgadas para intervenir el área natural protegida, declarada así por medio de un decreto en 1992.



Explicaron que desafortunadamente la zona no está debidamente delimitada o marcada a la vista, por lo que es fácil su invasión; por este motivo también demandaron a las autoridades federales del medio ambiente intervenir, y así como que la Secretaría de Medio Ambiente en Oaxaca ejerza realmente su trabajo.

