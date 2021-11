Putla tendrá libramiento y central de transporte, garantiza Alberto Esteva

-Además informó que se creará la agencia de innovación tecnológica

Jorge Acevedo

Putla Villa de Guerrero, Oaxaca.- Durante dos días de reuniones y recorridos en el municipio de Putla Villa de Guerrero, Oaxaca, el aspirante a la candidatura de Morena al Gobierno de Oaxaca Alberto Esteva, se comprometió a hacer realidad el libramiento que se ha planteado durante décadas en la comunidad, así como una central de transporte.

En reuniones de trabajo con diversos actores sociales y políticos, el aspirante a la candidatura de Morena para el gobierno del Oaxaca, planteó que se debe contar con una oficina de transporte para agilizar los trámites que se requieran y combatir la corrupción que se presenta en el sector, asimismo que se pueda. tramitar licencias y derechos en línea, así como el congelar el otorgamiento de concesiones de transporte público, hasta lograr un equilibrio que permita que los actuales concesionarios puedan regularizarse y beneficiar en los pagos de sus derechos a la municipalidad.

Refirió que en Putla se debe tener un programa de semaforización y balizamiento gradual que permita poner orden en la circulación vehicular para fortalecer la actividad cotidiana en este importante municipio de la Sierra Sur, afirmó Esteva Salinas, añadió que se revisará el programa de mantenimiento de la red carretera que conecta la Mixteca con la Sierra Sur y la Sierra Sur con la Costa Oaxaqueña.

Para lograr esto señaló que se solicitará al Gobierno Federal que se hagan las calas en los pavimentos de acuerdo a los contratos que se celebren con empresas encargadas del mantenimiento, en virtud de que son vías de comunicación de alto tránsito pesado y su vida útil es corta.

Al realizar un recorrido por el mercado público, Alberto Esteva conversó con los locatarios y comerciantes de la zona, ahí dijo que Putla debe ser autosuficiente, como hace 50 años, en lo que consume, en 48 horas se reunió con comerciantes y prestadores de servicios, también con funcionarios municipales y con autoridades electas próximas a asumir su responsabilidad, además les aseguró que, de ser candidato a gobernador por el partido Morena y eventualmente gobernador, desarrollará un gobierno entre la gente; cada día 10 del mes estará en un municipio distinto de la Sierra Sur, durante los siguientes seis años.

Indicó que dará a conocer con anticipación el programa sexenal de recorridos en las regiones, de manera en que se rompa el ciclo de manifestaciones que se viven en la Capital del Estado, el cual es generado por el abandono en el que se encuentran habitantes y autoridades de las distintas regiones oaxaqueñas.

Anunció que se creará la agencia de innovación tecnológica dependiente de la Gubernatura de Oaxaca, con la que se podrán aprovechar las aplicaciones y softwares que agilicen los trámites de todo tipo en el estado y así evitar que la gente gaste recursos para acudir a la capital a hacer dichos trámites ante el registro público, Registro civil o Secretaría de Transporte, entre otras dependencias.

Finalmente, Alberto Esteva se comprometió con autoridades de las distintas agencias a revisar la operación de las plantas de tratamiento, a fin de que los distintos afluentes que se tienen en la zona se preserven y no se contaminen, ya que serán clave en el programa de autoempleo e inversión en el campo oaxaqueño en la Sierra Sur.

En esta importante zona pueden producirse el millón de bugambilias que podían ser plantadas en 43 ciudades importantes del estado, dando así empleo a la gente de forma permanente. Se revisará con especialistas y técnicos, cuáles son los cultivos que pueden fortalecerse para poder hacer llegar a la nueva central de abasto de Oaxaca frutas y verduras producidas en la Sierra Sur.

