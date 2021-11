Pese a los tiempos marcados por ley, direcciones del Ayuntamiento de Tuxtepec se resisten a rendir cuentas: Irineo Molina

-Dijo el edil electo desconocer esta situación por parte de los directores de la actual administración, siendo que la entrega-recepción es un proceso que se tiene que hacer obligatoriamente en el marcó de la legalidad y con transparencia.

Alex Morales

Tuxtepec Oaxaca.- El presidente electo de Tuxtepec Irineo Molina Espinoza en compañía de sus regidores, se reunió este miércoles con la administración saliente para afinar los detalles con respecto a la entrega-recepción.

En entrevista el edil electo señaló que este encuentro fue de manera operativa y donde señaló que aún encuentran resistencias en las distintas Direcciones para dar sus informes de manera detallada, por lo que dijo desconocer a que se debe esta situación, siendo que es un proceso que se debe de dar forzosamente, además de que se encuentra en los plazos que enmarca la ley.

Explicó que se busca realizar un proceso con total transparencia en cada dirección y unidad de este ayuntamiento y dar a conocer los pasivos o activos que de ellas se encuentren, pues dijo que hay compromisos con Tuxtepec y para llevarlo a un nuevo escenario político, se debe de sacar adelante este trabajo que esperan los tuxtepecanos y por la cual confiaron en este proyecto.

Sobre la situación del supuesto aumento de personal en las plantillas de los Sindicatos 12 de Julio y el Democrático, argumentó Molina Espinoza que se buscará aclarar este rumor cuando tome las riendas del municipio, pues detalló que se busca trabajar coordinados con los sindicatos, pero que no se permitirá la disminución del personal de confianza para beneficio de unos cuantos y que se deberá aclarar en su momento.

Por último explicó que para que la transformación se de en Tuxtepec, se requiere de la confianza del pueblo para llevar una sana administración y dijo confiar que así va a ser, ya que en sus recorridos por las comunidades las mismas personas ven con aceptación este próximo trienio, donde aseguró que el compromiso con Tuxtepec no sólo será del presidente, sino de todos los que conformarán su cabildo y laborarán en estos próximos 3 años de Gobierno.

