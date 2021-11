Organizaciones oaxaqueñas exigen a Comisión de la Verdad en México, investigue hechos recientes

-Interpondrán amparos para que la comisión creada por el gobierno de AMLO indague en violaciones de derechos humanos y hechos violentos del 2006 en Oaxaca; en caso Nochixtlán y otros acontecimientos recientes en el actual gobierno de México.

Mario Romero

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- Organizaciones sociales de Oaxaca se posicionaron contra el periodo de hechos que investigará la Comisión para el Acceso a la Verdad de la Guerra Sucia, el cual es de 1965 a 1990, por lo que exigen que se indaguen los actos violatorios cometidos hasta la fecha, durante el periodo de gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

En conferencia de prensa, representantes de diversas organizaciones indicaron que se suman al proceso jurídico que lleva a cabo el Comité de Víctimas de Nochixtlán, para que se amplíe el periodo, pues actualmente se están dejando fuera la investigación de importantes hechos en Oaxaca como son el del movimiento del 2006y 2007, así como los ataques en Nochixtlán y la capital en el 2016.

Los inconformes rechazaron la decisión limitada del gobierno de México, pues quienes fueron víctimas de un agravio a sus derechos humanos a partir de 1991 son excluidos de poder encontrar justicia en sus casos.

Pero además, criticaron que el gobierno federal actual trate de descartar las violaciones a derechos humanos, desapariciones forzadas, torturas, entre otros casos, ocurridos entre los periodos de gobierno de Carlos Salinas de Gortari hasta Enrique Peña Nieto.

El Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó la creación de la Comisión por el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico y Justicia a las Violaciones graves a los Derechos Humanos cometidos entre los años 1965-1990.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario