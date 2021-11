Exhorta Profeco al consumo y venta responsable durante el Buen Fin en Tuxtepec

-La Profeco también realizará supervisiones durante el Buen Fin para garantizar los derechos del consumidor. Aquí te decimos qué hacer para reclamos o evitar estafas.

Ángel Camarena

Tuxtepec, Oaxaca. –Ante el arranque del Buen Fin, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) inició el recorrido en comercios establecidos participantes, y exhortó a la venta responsable.

La dependencia recomendó que se exhibieran los precios específicos de los productos, así como con promociones claras y visibles para evitar fraudes y engaños a los compradores.

La Jefa de la Oficina Receptora de Quejas en Tuxtepec, Guadalupe Cabrera Domínguez, dijo que se realizan recorridos en tiendas departamentales y comercios establecidos de mayor afluencia, en donde se colocaron carteles de información con tips para realizar un consumo responsable y no compras por impulso.

¿QUÉ HACER PARA EVITAR ESTAFAS?

Guadalupe Cabrera mencionó que en caso de incumplimiento por parte del vendedor se deberá tomar evidencia del artículo y precios señalados y acudir a la oficina receptora de quejas o en su defecto realizar su denuncia vía telefónica y también a través de correo electrónico y se le pueda dar el seguimiento adecuado.

Durante las primeras horas no se registraron quejas por incumplimiento de promociones, aunque en años anteriores sí se tuvieron varios casos a los que se les dio seguimiento y se llevaron ante las autoridades competentes para hacer valer lo exhibido.

Ante cualquier duda, aclaración o denuncia, la Oficina Receptora de Quejas de la PROFECO en Tuxtepec, se encuentra ubicada en la calle Iturbide entre Independencia y 20 de Noviembre, frente al parque Hidalgo (La Piragua) con atención telefónica al consumidor, al número 287 875 3088 y al correo electrónico [email protected]

