En el Istmo, COCEI presenta a Armando Contreras como su precandidato de Morena al Gobierno de Oaxaca

-Armando Contreras Castillo, reconoció a Juchitán, como primer municipio en el cual triunfo la izquierda

Jorge Acevedo

Juchitan de Zaragoza, Oaxaca.- En un ambiente de jubiló y alegría, el Diputado Armando Contreras Castillo, acompañó a las Diputadas Reyna Victoria Jiménez Cervantes y Antonia Jiménez López, Propietaria y Suplente respectivamente, al acto de agradecimiento al pueblo de Juchitán.

En este encuentro, celebrado con integrantes de la Coalición Obrera, Campesina, Estudiantil del Istmo (Cocei) en la región del Istmo de Tehuantepec, así como representantes del partido Morena de diferentes municipios de está zona, presentaron al Legislador Federal como su precandidato a la Gubernatura del Estado de Oaxaca por Morena, en el cual manifestaron su total respaldo en las próximas encuestas.

En su intervención, Enrique Figueroa, representante de la Cocei en esta región del Istmo, además de felicitar a la actual diputada con raíces indígenas, aprovechó para respaldar al precandidato a Gobernador por Morena, Armando Contreras Castillo, donde celebró con “viva Armando Contreras Castillo” su anunció para su registro en las próximas elecciones donde los oaxaqueños de manera democrática elegirán a la Gobernadora o Gobernador de Oaxaca.

Por su parte, el Diputado Federal, Armando Contreras Castillo, reconoció a Juchitán, como primer municipio en el cual triunfo la izquierda. Asimismo, reconoció a la Cocei como la única organización que decidió fundar y contribuir con Morena en el Istmo de Tehuantepec.

En ese sentido, felicitó a los participantes por la recabación de firmas en la primera etapa para la ratificación de mandato del Lic. Andrés Manuel López Obrador, así también, informó que como diputado Federal aprobará el Presupuesto 2022, que busca beneficiar a los más pobres de país, principalmente al Estado de Oaxaca.

Contreras Castillo, abordó la Iniciativa de Ley presentada por Morena, para que particulares y la CFE, puedan contar con un 46 por cierto de privatización.

Finalmente, de ser favorecido en las elecciones internas de Morena para Gobernador de Oaxaca, se comprometió como principio básico, a “no robar, no mentir y no traicionar al pueblo” Así como su compromiso a “no endeudar al pueblo de Oaxaca, ser un gobierno austero y sin lujos”.

