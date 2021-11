Doctor Tuxtepecano es ganador del Reconocimiento Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos 2021

-La UNAM, reconoció al Doctor Fernando Pérez Escamirosa, en consideración de “la relevancia y excelencia de sus aportaciones en el área de Innovación tecnológica y diseño industrial”

La UNAM, reconoció al Doctor, Fernando Pérez Escamirosa, en consideración de “la relevancia y excelencia de sus aportaciones en el área de Innovación tecnológica y diseño industrial”, otorgándole el Reconocimiento Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos 2021.

Pérez Escamirosa, se ha dedicado al campo de la investigación relacionada con la prevención de eventos adversos durante los procedimientos quirúrgicos, desarrolló simuladores para el aprendizaje y entrenamiento de la psicomotricidad en cirugía mínimamente invasiva; especialmente en laparoscopia.

Utiliza dispositivos electrónicos y de computación para innovar para capturar y registrar estas habilidades mínimamente invasivas, además diseñó herramientas articuladas y ergonómicas para mejorar las habilidades laparoscópicas en operaciones complejas.

Originario de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, Fernando Pérez Escamirosa, es ingeniero en Instrumentación Electrónica por la Universidad Veracruzana y doctor en Ciencias, con especialidad en Ingeniería Eléctrica, por el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (CINVESTAV) del Instituto Politécnico Nacional (IPN).

De acuerdo con datos de la UNAM, su trayectoria académica inició en el año 2015 en el Departamento de Cirugía de la Facultad de Medicina (FM) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Fue ganador del Premio Weizmann 2016 por la Academia Mexicana de Ciencias y el Instituto Weizmann de Ciencias, así como con el premio Arturo Rosenblueth otorgado por el cinvestav, como la Mejor Tesis Doctoral 2016, en la categoría de Ingeniería y Tecnología.

En 2017, ingresó como profesor al Departamento de Informática Biomédica de esta facultad. A partir de 2018, es investigador asociado “C”, con adscripción al grupo Sistemas Inteligentes del Departamento de Tecnologías de la Información y Procesos Educativos, en el Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología (ICAT) de la UNAM.

Además, ha publicado 19 artículos en revistas, cuenta con cinco patentes, dos modelos de utilidad y tres diseños industriales de investigaciones científicas. Trabaja en estrecha colaboración con grupos de investigación nacionales como el Hospital Infantil Federico Gómez de México, el Centro Médico Nacional 20 de noviembre y el Centro Médico ABC.

Mientras que en el ámbito internacional, colabora con el grupo de Bioingeniería y Telemedicina de la Universidad Politécnica de Madrid, en el área de simulación, planificación quirúrgica y cirugía guiada por imagen; y con el Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón Cáceres en la Unidad de Bioingeniería, ambos de España.

