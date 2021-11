Disminuye en un 67% los casos activos de COVID-19, fundamental seguir con medidas sanitarias: SSO

-Este martes, se registraron 95 casos nuevos y 10 decesos

-El porcentaje de ocupación hospitalaria es del 29%, hay 6 hospitales al 100%

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 09 de noviembre de 2021.- Los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), informan que ha disminuido el número de casos activos de COVID-19, al pasar del 2 al 9 de noviembre de 328 a 222 registros, lo que representa un 67.68%; sin embargo, es fundamental seguir con las medidas sanitarias para prevenir los contagios.

En este sentido, la institución exhorta a la población a no bajar la guardia, usar el cubrebocas de forma correcta, aplicar la sana distancia de 1.5 metros entre personas, lavarse las manos con agua y jabón o usar gel antibacterial a base del alcohol al 70%, evitar los lugares concurridos, reuniones o fiestas masivas.

Y es que de acuerdo al corte epidemiológico de este día, se han contabilizado 95 casos nuevos y 10 decesos, que suman 82 mil 048 casos acumulados y cinco mil 507 defunciones, 76 mil 319 personas se han recuperado de la enfermedad.

De acuerdo al panorama jurisdiccional, Valles Centrales registra 49 mil 870 casos confirmados y dos mil 448 defunciones, Istmo 11 mil 685 casos confirmados y mil 189 decesos, Tuxtepec cinco mil 486 casos confirmados y 551 muertes, Costa cinco mil 788 casos confirmados y 464 defunciones, Mixteca seis mil 342 casos confirmados y 563 decesos, Sierra dos mil 877 casos confirmados y 292 muertes.

Los 95 casos nuevos, afectan a 29 municipios siendo los principales, Oaxaca de Juárez con 24, seguido de la Heroica Ciudad de Huajuapan de León con 15, Santa Lucía del Camino seis, San Mateo del Mar, Santa Cruz Xoxocotlán y Santo Domingo Tonalá cuatro cada uno, Asunción Ixtaltepec, Heroica Ciudad Juchitán de Zaragoza, San Pablo Etla, Heroica Ciudad de Tlaxiaco, Santiago Pinotepa Nacional y Santo Domingo Tehuantepec tres cada uno, el resto de dos a un solo caso.

De las cinco mil 507 defunciones, tres mil 508 son hombres y mil 999 mujeres, por grupo de edad los más afectados son los de 65 y más con dos mil 554, seguido de 50 a 59 con mil 171 y de 60 a 64 con 757, las comorbilidades asociadas son la hipertensión arterial, diabetes, obesidad e insuficiencia renal.

La institución detalla que este día se registran seis nuevos hospitalizados de un total de 119 que están recibiendo atención medica, hay disponibles 292 camas para pacientes por COVID-19, de un total de 411.

El porcentaje global de la red médica es es del 29% con seis hospitales al 100% de ocupación, por Jurisdicción Sanitaria Tuxtepec registra 38.2%, seguido del Istmo con 38.1%, Costa 31.4%, Mixteca 28.6%, y Valles Centrales registra 25.2%.

Cabe recordar que existen cinco centros de valoración de primer contacto en la zona conurbada como los hospitales general de zona 1 del IMSS, Regional Presidente Juárez del ISSSTE, General Dr. Aurelio Valdivieso, Regional de Alta Especialidad de Oaxaca y el Centro de Salud Urbano 1, ante cualquier emergencia pueden llamar al 911.

