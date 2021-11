Diputados de la 64 Legislatura “perdonan” cuentas a Murat; hubo mudanza hormiga

-La sesión de este miércoles se canceló por falta de quorum; discutirían cuentas públicas 2018 y 2019 del gobernador Alejandro Murat. Ni bancada de Morena acudió completa

Redacción TVBUS

Oaxaca, Oaxaca. – Los diputados de la 64 Legislatura de Oaxaca ya alistaron maletas para dejar el cargo y la mudanza aparentemente ya ha comenzado, tanto, que este miércoles la sesión extraordinaria se canceló por falta de quorum, apenas llegaron 17 legisladores.

En la sala de sesiones sobresalió el silencio, el desánimo por legislar a favor de Oaxaca y la ausencia de diputados de Morena; bancada que de principio a fin mostró división por diversos temas, entre ellos el de cubrir al jefe del Poder Ejecutivo y este miércoles no fue la excepción.

En la sesión extraordinaria del cuarto periodo Legislativo, se discutiría el tema de las cuentas públicas 2018 y 2019 del gobernador Alejandro Murat Hinojosa.

Al pleno del Congreso de Oaxaca apenas asistieron 17 diputados para la sesión. Pues además de morenistas, tampoco algunos representantes del Partido del Trabajo asistieron, pero que sí se regocijan en la difusión de la cuarta transformación del país.

Los diputados de la 64 Legislatura se van y lo hacen sin dejar mayores transformaciones en la forma de trabajo, mientras que los que integran la 65 Legislatura preparan equipaje para mudarse al congreso a partir del próximo 13 de noviembre.

