Decepción colectiva y corrupción, principales quejas en Putla: Alberto Esteva

-El aspirante a candidato de Morena al Gobierno de Oaxaca, dijo que para revertir esto se debe implementar los trámites digitales

Jorge Acevedo

Putla Villa de Guerrero, Oaxaca.- En los recorridos y reuniones que sostuvo el aspirante a la candidatura de Morena al Gobierno de Oaxaca, la población le externó que existe una decepción colectiva por la corrupción que impera, principalmente en el tema del transporte, en ese sentido expresó que para revertir esto se debe implementar los trámites digitales.

Explicó que la población se ha quejado por los “moches” que tienen que pagar para que se liberen permisos y concesiones del transporte público, es por esta razón que con la digitalización de los servicios públicos, se terminará la corrupción y el cobro de esos “moches”, ya que así sus trámites los podrán hacer desde una computadora y sus documentos se les enviarán vía electrónica.

Refirió que se tomará como ejemplo la digitalización que ya se implementó en la Ciudad de México, incluso mencionó que se pedirá a las autoridades de la capital del país que los asesoren para implementar esta modalidad en su mandato, esto en caso de ser elegido como candidato de Morena al Gobierno de Oaxaca y por consecuencia ser el próximo gobernador del Estado.

Además reiteró que será este jueves que regrese a la ciudad de Oaxaca de Juárez, cuando haga su registro como precandidato de Morena, señaló que es bueno que este procedimiento se haga vía electrónica, ya que no es posible que un familiar de uno de los aspirantes, sea el que dirija las riendas del partido en el estado de Oaxaca.

Otro dato que mencionó es que además de las encuestas que realice Morena, él pagará dos encuestas, una local con mil muestras cara a cara y otra de 3 mil muestras, esta última será realizada por la empresa Alducin y asociados, y que estos resultados deberán ser similares a las que haga el partido.

Finalmente dijo que en caso de no ser candidato, no formará parte del equipo de campaña del candidato o candidata, tampoco formará parte del gabinete, asimismo precisó que votará por Morena, salvo que Raúl Bolaños Cacho Cué sea elegido como candidato.

