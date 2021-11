Confirma María Luisa Vallejo que tomará regiduría en gobierno de Irineo Molina

-Sin embargo, la decisión podría cambiar por cuestiones personales como la salud



Dora Timoteo



Tuxtepec, Oaxaca.- La ex candidata a la Presidencia municipal de Tuxtepec por el Partido Nueva Alianza (PANAL) María Luisa Vallejo, dio a conocer que decidió incorporarse a la nueva administración que Presidirá Irineo Molina Espinoza, con el objetivo de servir.



Señaló que lo hará porque tiene la convicción y objetivo de servir, siempre buscando que haya un beneficio para el municipio “siempre buscaré que siempre sea beneficiado Tuxtepec, con bases, y con mucha responsabilidad, siempre daré mi postura y si es para beneficio de nuestro municipio, eso es lo que vamos buscando, lo que vamos luchando en ese aspecto para llegar a una presidencia municipal, es precisamente para ayudar y mejorar nuestro municipio”, puntualizó.



Sin embargo, en caso de que se le presenten algunas cuestiones de carácter personal podría no tomarla, “en cuestiones personales, por ejemplo, de salud, mis hijos, eso podría determinar que no vaya, hasta el día de hoy he decidido tomarla por una razón de participar y de siempre velar por nuestro Tuxtepec”, por lo que de pasar algo extraordinario, podría no incorporarse en el cabildo electo.



Aunque en los dos últimos meses no ha tenido un encuentro con el Presidente Electo, confía en que en los próximos días los llamen para que los involucren para seguir con este proceso de entrega-recepción, ya que en estos momentos ya no existen colores partidarios.

