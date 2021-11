Comerciantes dicen ¡No! a obra en avenida 20 de Noviembre en fin de año

-Ante el esperado repunte económico que dejan las fiestas decembrinas, los comerciantes del mercado Flores Magón y de la av. 20 de Noviembre evitarán que la obre continúe, al menos hasta el otro año.

Ángel Camarena

Tuxtepec, Oaxaca. – Comerciantes de la avenida 20 de Noviembre en Tuxtepec decidieron evitar que la obra de rehabilitación de agua potable realice más cierres vehiculares en el centro de la ciudad, en especial de dicha arteria, pues la ruptura de calles podría entorpecer las ventas de fin de año.

Y es que, los comerciantes tienen puestas sus esperanzas de un repunte económico en la temporada decembrina, luego de padecer los tragos de la pandemia de covid-19 por más de un año.

En el tramo que resta de la avenida 20 de Noviembre desde Zaragoza, hacia el bulevar Benito Juárez, los vendedores no permitirán que se continúe con la obra, sino hasta el próximo año, así lo manifestó Nohemí Alfonso Deceano, secretaria general del mercado Flores Magón.

La líder dijo que ya se sostuvieron platicas con locatarios del mercado, comerciantes y ambulantes de la misma avenida, quienes están dispuestos a defender esta postura, pues van al día a día con lo que se ganan.

La avenida 20 de Noviembre es una vialidad que registra una importante afluencia de personas, pues se ubican tiendas de abarrotes, además del mercado mismo; también aloja a un gran número de ambulantes y hay terminales de transporte de pasajeros hacía los municipios vecinos de María Lombardo, Usila, Jalapa de Díaz y Cerro de Oro.

Nohemí Deceano dijo que sin problemas por parte de los comerciantes la obra puede retomarse en enero, porque ya son fechas de menores ventas.

