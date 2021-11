Bomberos de Tuxtepec exhorta a la población tomar precauciones para evitar incendios

-Esto por la quema de pirotecnia y por los adornos navideños



Dora Timoteo



Tuxtepec, Oaxaca.- Debido a que en el mes de diciembre se esperan diversas festividades con quema de pirotecnia, así como los diversos adornos navideños, el encargado de guardia de los Bomberos de Tuxtepec Juan José Rivera Guzmán recomendó a los ciudadanos tomar las diversas precauciones para evitar incendios.



Dijo que es importante que en los adornos navideños especialmente las luces, deben de desconectarlas en caso de que vayan a salir, ya que se puede provocar un corto circuito y a su vez un incendio, además de que es importante que se revisen las instalaciones eléctricas de los hogares, en especial las que son muy viejas.



En otros de los temas que se debe de tomar la importancia debida, es en la quema de pirotecnia, y más cuando son los menores de edad que están usándola, debido a que pueden provocar un incendio o bien pueden quemarse, por lo que en caso de que deseen quemar pirotecnia que lo hagan con un adulto o bien evitarla.



Aunque al momento no se ha presentado ningún incidente por la quema de pirotecnia y sobre todo por luces navideñas, esperan que continúen así y en próximos días no tengan registros.



Recordemos que por la venta descontrolada de la pirotecnia, en el 2015 hubo un incendio que dejó negocios establecidos quemados, así como puestos ambulantes, lo que ha provocado que las autoridades traten de evitar la venta de estos artefactos, sin embargo no lo han logrado porque aún la ciudadanía la sigue comprando.

FOTO: Archivo

