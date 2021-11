Balacera entre Oaxaca y Veracruz deja un muerto y dos heridos

-El hecho se registró entre elementos de la Fuerza Civil de Veracruz y presuntos asaltantes en los límites de Tezonapa, Veracruz y Cosolapa Oaxaca; los civiles se internaron en Cosolapa para huir; no hay detenidos.

Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- Otro hecho violento se registró este miércoles en los límites de Oaxaca y Veracruz, en la zona limítrofe de la Cuenca, donde elementos de la Fuerza Civil se enfrentaron con civiles que intentaron perpetrar el robo de un camión de Diconsa.

De acuerdo a reportes policiales, de forma preliminar, el hecho tuvo como resultado un civil muerto y dos más heridos, quienes lograron huir.

La balacera se registró alrededor de las 9:00 horas, en el tramo de Tezonapa, Veracruz y Cosolapa, Oaxaca, en la región de la Cuenca (ambos municipios divididos sólo por una calle), cuando los integrantes de la Fuerza Civil impidieron el asalto de un camión de Diconsa.

Durante el evento violento, la camioneta en la que viajaban los presuntos delincuentes volcó en la carretera estatal Cosolapa-Acatlán de Pérez Figueroa, a unos 200 metros antes del río El Nacimiento. A un costado de la unidad quedó el hombre abatido, quien portaba un arma larga.

Fuerzas de seguridad de Veracruz, como de la Guardia Nacional arribaron al lugar, mientras que se esperaba también la presencia de las fuerzas estatales de Oaxaca.

Comentarios

