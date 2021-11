Arranca Buen Fin en Tuxtepec; comerciantes confían en un repunte importante

-Es la fecha más esperada por los comerciantes del municipio, que hasta el momento siguen sufriendo las consecuencias de la pandemia.

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- Con las esperanzas de incrementar sus ventas, los comerciantes de Tuxtepec arrancaron el Buen Fin 2021, entre descuentos, ofertas y sobre todo con el ánimo de que les vaya mejor, lo que resta del año.

Como ya es tradición, el arranque se dio con una caravana que pasó por las principales avenidas y calles de Tuxtepec, en la que participaron algunos de los comercios adheridos a la Cámara Nacional de Comercio (canaco), que esperaron esta fecha para poder incrementar sus ventas, “venimos saliendo de una pandemia que casi nos acabo, pero con el esfuerzo de cada uno de nosotros hemos superado este evento que tuvo muchas bajas al nivel local”, dijo el Presidente de la Institución en Tuxtepec, en el arranque de este evento.

Este Buen Fin que termina el próximo martes, para ellos es la temporada más importante del año, ya que se están recuperando de la pandemia que aún no acaba, y la cual ha dejado perdidas económicas importantes en este sector comercial desde el año pasado, cuando el comercio no indispensable fue cerrado debido a la situación que se vivía en Tuxtepec por el covid-19, y lo que provocó el cierre de decenas de establecimientos, y los que sobrevivieron esperan de estos días para seguir subsistiendo.

Pero, además, otro de los motivos que ha afectado al comercio es la situación en la que se encuentran las calles y avenidas del municipio, a causa de los baches y por los cierres debido a la obra de agua potable que está realizando el gobierno del estado, y que ha provocado en reiteradas ocasiones la molestia de comerciantes, quienes argumentan que sus ventas han disminuido por esta obra de 50 millones de pesos.

Por esta situación, este Buen Fin es bien visto y esperado por los consumidores, pero sobre todo por los comerciantes que no pierden las esperanzas de incrementar sus ventas durante estos días de ofertas y descuentos.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario