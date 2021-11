Anuncia Noé Ramírez, 22 mdp para aguinaldos de trabajadores sindicalizados y de confianza en Tuxtepec

-Asegura que se pretenden otorgar estas prestaciones en el tiempo que marca la ley y a diferencia de otros años , dijo que será en una sola exhibición de pago.

Alex Morales

Tuxtepec, Oaxaca.- Afirma el presidente de Tuxtepec Noé Ramírez Chávez que ya se están preparando para el pago de aguinaldos para los trabajadores sindicalizados y de confianza, según lo estipulado por la ley e informó, que en este año el monto de esta prestación será de alrededor de 22 millones de pesos.

A decir del propio edil, este pago que es obligatorio para cualquier trabajador será en una sola exhibición en la segunda quincena de diciembre, pues asegura que en el ejercicio pasado este monto se dio en 2 pagos, por lo que será un hecho que todo trabajador del ayuntamiento ya sea de confianza o sindicalizado, recibirá este beneficio antes del 29 de diciembre.

En lo que respecta a la nueva ley de ingresos para el próximo año, explicó que estará trabajando de manera coordinada con la Comisión de Hacienda del Gobierno entrante, esto para poder analizar esta propuesta y así, poder llegar a un acuerdo que beneficie a la misma ciudadanía.

Asegurando de esta manera que se busca evitar un aumento excesivo en pago de impuestos, aunque reconoció que por el momento no hay todavía una fecha previa para presentar esta propuesta al Congreso del Estado, donde las 2 partes la hayan aprobado siendo que la fecha límite, es hasta el 30 de septiembre.

Cabe resaltar que está situación se originó cuando el presidente electo Irineo Molina, presentó en su momento la propuesta de que sea la nueva administración quien se haga cargo de la nueva ley de ingresos para el 2022, esto debido a situaciones en administraciones anteriores que afecta siempre a los gobiernos entrantes, algo que no le gustó a Noé Ramírez pese a la aprobación del Congreso para aceptar la petición del Gobierno entrante, sin embargo, dijo que se debe crear una propuesta donde los dos Gobiernos estén de acuerdo.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario