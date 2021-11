Sin “El Gato”, se registran diputados del PRI para la 65 Legislatura de Oaxaca

-El diputado Gustavo “N” alias “El Gato” se encuentra detenido en Veracruz por diversos delitos; había ganado las elecciones para repetir el cargo; esta curul para el PRI se puede perder.

Redacción TVBUS

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- Rumbo a la renovación del Congreso de Oaxaca para la 65 Legislatura, este martes correspondió el registro a los diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI), del que no pudo participar el diputado Gustavo “N”, al estar detenido en Veracruz.

Gustavo “N”, fue electo en la jornada electoral de este año para repetir el cargo como diputado en representación del Distrito Local 1 con cabecera en Acatlán de Pérez Figueroa, en la región de la Cuenca. Pero el jueves fue detenido en Fortín Veracruz, por diversos delitos y después trasladado al penal en Coatepec, luego de ser imputado por ultrajes a la autoridad, daños y delito contra la salud.

El legislador se ha destacado en su partido por el poder de convocatoria en la zona que hoy se queda sin representación en el congreso de Oaxaca, pues su suplente falleció este año víctima de covid-19. Por lo que la curul que Gustavo “N” ocuparía está en riesgo de quedarse eliminada, para la bancada del PRI.

Su detención fue motivo de cuestionamientos para los priistas, quienes estuvieron acompañados de su líder estatal, Eviel Pérez Magaña. En general, indicaron que desconocen los detalles del proceso penal, pero confían que las autoridades de Veracruz, llevarán el proceso conforme a la ley y sin la violación de garantías y derechos humanos.

Al registro acudieron Mariana Benítez Tiburcio, Alejandro Avilés Álvarez, Elvia Gabriela Pérez López, Samuel Gurrión Matías , María Luisa Matus Fuentes. Lizbeth Anaid Concha Ojeda, Eduardo Rojas y Fredy Gil Pineda Gopar.

Con esto, el PRI es la segunda fuerza política en la 65 Legislatura de Oaxaca.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario