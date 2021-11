Se han registrado 574 feminicidios en Oaxaca en los últimos 5 años

-Algunas de las historias más recientes se tratan de una mujer que fue asesinada con arma de fuego frente a su hijo y otra fue degollada para simular un suicidio

De acuerdo con el seguimiento hemerográfico del Centro de Documentación del Grupo de estudios sobre la mujer (GESMujer), a partir del 1 de noviembre del 2016 al 9 de noviembre de 2021, se han registrado 574 feminicidios en el Estado, desde la administración de Alejandro Murat, de los cuales 79 casos se han registrado en 2021.

De acuerdo con el seguimiento de violencia feminicida a través de GESMujer, en 2021 se han registrado 22 casos en las regiones de los Valles Centrales y el Istmo de Tehuantepec, mientras que le siguen la Costa con 16 casos, la Cuenca con 7 casos, la Mixteca con 5 casos, la cañada con 3 y las Sierras norte y sur con 2 casos respectivamente.

Siendo la mayor causa de muerte impactos de balas en el 54% de los casos, y siendo no especificada la relación con el agresor en el 91% de los casos mientras que el 6% son parejas o el 3% vecinos.

Algunas de las historias más recientes se tratan de una mujer que fue asesinada con arma de fuego frente a su hijo y otra fue degollada para simular un suicidio, historias que forman parte de un recuento de violencia feminicida que en Oaxaca.



En su mayoría, se trata de mujeres entre 30 a 44 años que principalmente dejan a hijas o hijos en la orfandad, “aunque la cifra es inexacta porque carecemos de una instancia oficial que se encargue de dar seguimiento y mucho menos de proporcionarles ayuda económica para tratar de compensar y atender lo que detona la ausencia de una jefa de familia” así lo explican.



“En el GESMujer tampoco ha sido posible acercarnos a una cifra de huérfanos y huérfanas de la violencia feminicida porque nos basamos en las notas periodísticas y dependemos de los datos que ahí se asientan” aseguran.

Finalmente, hacen un llamado a las autoridades encargadas de prevenir nuevos feminicidios, pero también a las que están encargadas de investigarlos y sancionarlos.

“Dejemos de mirar el problema como una guerra de cifras y tratemos de atender toda la estela de dolor que la ausencia de cada una de las 78 niñas, adolescentes y mujeres asesinadas en este 2021 dejan en su familia, pero también el impacto que ello tiene en la sociedad” expresan.



Cabe mencionar, que el gobierno de Alejandro Murat es el que mayor casos de violencia hacia la mujer registra con los 574 casos, mientras que en el gobierno de Gabino Cue se registraron 527 casos, en el de Ulises Ruiz 283 casos y en el Gobierno de José Murat 429 casos.

