Productores de Bethania regalarán 3 toneladas de limón a tuxtepecanos

-La entrega será el viernes 12 de noviembre a partir de las 9:30 de la mañana, en el parque Juárez frente a la catedral. Requisito: asistir con cubrebocas.

Ángel Camarena

Tuxtepec, Oaxaca. – Una vez más, los productores del limón persa de la comunidad de Bethania, de este municipio, donarán parte de su producción a los habitantes de la zona centro y urbana de Tuxtepec.

Los productores decidieron entregar tres toneladas a los ciudadanos que acudan el próximo viernes 12 de noviembre, al parque Juárez frente a la catedral a partir de las 9:30 de la mañana.

Saúl Alatorre Mejía, productor de limón del grupo “El Milagro”, comentó que esta entrega no está financiada por ningún partido político, ni por algún personaje, pues es simplemente un acto sincero por parte de los productores, quienes tienen la firme convicción que “es mejor dar que recibir”, sobre todo en estos tiempos de pandemia, donde toda la población ha sufrido los estragos de la enfermedad que aún sigue entre nosotros.

La invitación está abierta al público en general, quienes podrán llevarse entre 3 y 4 kilos de limón por persona y que deberán cumplir con los requisitos de portar cubrebocas, gel antibacterial, respetar la sana distancia y traer sus propias bolsas o cubetas, para que reciban su donación.

